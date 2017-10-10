Украина намерена завершить программу сотрудничества с МВФ в 2018 и ожидает транш до конца 2017

Украина намерена завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2018 году и ожидает транш до конца 2017 года.

Об этом в интервью Reuters сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра. Наша цель - успешно завершить программу в 2018 году", - сказал он.

По его словам, Украина сохраняет приверженность программе помощи МВФ и ожидает, что следующий транш в ее рамках будет выделен до конца 2017 года.

На этой неделе Данилюк отправится в Вашингтон на переговоры с МВФ о выделении очередного транша на фоне опасений, что реализация программа замедлилась.

Министр отметил, что Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионных реформ, одобренных украинским парламентом на прошлой неделе.

По его словам, все эти вопросы легко решаются.

Как сообщали Українські Новини, Минфин ожидает прибытие миссии МВФ в Украину и получение следующего транша.

12-13 сентября представитель МВФ Дэвид Липтон провел в Киеве переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.

После своего визита он сообщил, что Украине необходимо выполнить условия программы для получения следующего транша.

Ожидалось, что миссия МВФ прибудет 19 сентября, однако МВФ пока не уточняет сроки.