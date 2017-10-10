Стоимость золота поднимается на сохраняющейся геополитической напряженности вокруг КНДР

Золото дорожает во вторник, поскольку на рынках сохраняются опасения по поводу обострения вокруг ситуации с ракетными испытаниями в КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.44 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,04 доллара, или на 0,31%, до 1289,04 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,57%, до 17,07 доллара за унцию.

Опасность возобновления баллистических испытаний Северной Кореи продолжает оказывать давление на рынки. На прошлой неделе член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов, находившийся с рабочим визитом в КНДР, сообщил, что Пхеньян решительно настроен продолжать ракетные испытания. Ракетный запуск, по мнению властей КНДР, может достичь территории западного побережья США, заявил Морозов.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР. Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

При этом удешевление доллара также поддерживает рост стоимости золота, так как делает его дешевле для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 93,51 пункта.