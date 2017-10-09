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Украина и Турция внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения
18:23 09.10.2017 |
Украина и Турция внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
В понедельник заместитель министра финансов Сергей Марченко и министр экономики Турции Нихат Зейбекчи подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Турции.
"Заключение настоящего протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Турцией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства", - сказано в сообщении Минфина.
Ведомство отмечает, что это позволит предотвратить уклонение от уплаты налогов, вести борьбу с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков, а также устранить налоговую дискриминацию.
Как сообщали Українські Новини, 9 октября Украина и Великобритания внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения.
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