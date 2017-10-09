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Продажи б/у авто в сентябре выросли вдвое
18:18 09.10.2017 |
По данным ассоциации «Укравтопром», на первичном автомобильном рынке в сентябре было зарегистрировано 13 тыс. 176 легковых автомобилей, в том числе 5336 автомобилей, бывших в эксплуатации. Количество первичных регистраций автомобилей с пробегом почти вдвое превысило результат годичной давности, когда на такие автомобили уже действовали сниженные акцизы.
Доля б/у автомобилей на сентябрьском рынке составила 40 процентов.
Лидер первичного рынка б/у авто Renault показал результат 1000 первичных регистраций, что составляет 58% от общего количества зарегистрированных автомобилей этой марки в сентябре. На второе место опустился Volkswagen - было зарегистрировано 974 автомобиля с пробегом, или 56% от общего объема этого бренда. На третьей позиции закрепилась Skoda (592 шт.). Новых и подержанных автомобилей этой чешской марки в сентябре было зарегистрировано примерно поровну. Opel стабильно удерживает четвертую строку рейтинга с результатом 362 б/у авто, что составляет 94% первичных регистраций марки за сентябрь. Замыкает пятерку лидеров Nissan - 268 б/у авто получили украинские номера, или 38% от общих продаж марки.
Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 38 тыс. 588 импортированных бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что в 5,7 раза больше чем за первые девять месяцев 2016 года.
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