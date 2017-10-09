Фонд государственного имущества направил на регистрацию в Минюст проект приказа, которым предусмотрена возможность участия нерезидентов в аренде государственных объектов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ФГИУ Дмитрий Парфененко на своей странице в Facebook.

"Открываем нерезидентам путь к аренде государственного имущества. Ждем понимания Министерства юстиции Украины. Потому что именно туда на регистрацию отправили проект приказа Фонда, которым предусмотрено участие в аренде государственных объектов именно нерезидентов и упрощена процедура подачи ими документов на аренду", - сообщил он.

По словам Парфененко, данная идея возникла в результате спроса, который существует сегодня на рынке.

"Спрос порождает предложение. Я курирую направление аренды в ФГИУ, и вижу, что в последнее время интерес со стороны иностранных компаний участвовать в аренде украинских объектов увеличивается. Так что это наша оперативная ответ", - добавил он.

"Если можно в приватизации, то почему нельзя в аренде? Тем более, объектов аренды у нас гораздо больше, чем приватизации. Сейчас в предложении стоит 5 тысяч 955 объектов", - отметил заместитель главы ФГИУ.

Парфененко также добавил, что упомянутым приказом будет отменено требование к арендаторам иметь лицензии на определенный вид деятельности

"Этим же приказом отменяем необходимость арендаторам иметь лицензии на определенный вид деятельности", - отметил он.