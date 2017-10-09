Финансовые новости
- |
- 09.10.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Иностранцам" разрешат арендовать государственное имущество
16:59 09.10.2017 |
Фонд государственного имущества направил на регистрацию в Минюст проект приказа, которым предусмотрена возможность участия нерезидентов в аренде государственных объектов.
Об этом сообщил первый заместитель председателя ФГИУ Дмитрий Парфененко на своей странице в Facebook.
"Открываем нерезидентам путь к аренде государственного имущества. Ждем понимания Министерства юстиции Украины. Потому что именно туда на регистрацию отправили проект приказа Фонда, которым предусмотрено участие в аренде государственных объектов именно нерезидентов и упрощена процедура подачи ими документов на аренду", - сообщил он.
По словам Парфененко, данная идея возникла в результате спроса, который существует сегодня на рынке.
"Спрос порождает предложение. Я курирую направление аренды в ФГИУ, и вижу, что в последнее время интерес со стороны иностранных компаний участвовать в аренде украинских объектов увеличивается. Так что это наша оперативная ответ", - добавил он.
"Если можно в приватизации, то почему нельзя в аренде? Тем более, объектов аренды у нас гораздо больше, чем приватизации. Сейчас в предложении стоит 5 тысяч 955 объектов", - отметил заместитель главы ФГИУ.
Парфененко также добавил, что упомянутым приказом будет отменено требование к арендаторам иметь лицензии на определенный вид деятельности
"Этим же приказом отменяем необходимость арендаторам иметь лицензии на определенный вид деятельности", - отметил он.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат
|Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат
|Нефть Brent перешла к росту 9 октября на заявлениях Саудовской Аравии, приблизилась к $55,7 за баррель
|Украина и Турция внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения
|Продажи б/у авто в сентябре выросли вдвое
|Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
Это интересно
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы