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Украина и Великобритания внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения
14:54 09.10.2017 |
Украина и Великобритания внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
В понедельник в Лондоне в рамках двустороннего сотрудничества министр финансов Александр Данилюк вместе с государственным министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Дунканом подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Заключение настоящего протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран.
Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Великобританией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.
По мнению Минфина, это создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Великобритании; стимулирует деловую инициативу предпринимателей; регулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.
Это позволит: предотвращать уклонение от уплаты налогов борьбы с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков; устранить налоговую дискриминацию; создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Великобритании путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов; обеспечить обмен налоговой информацией.
Протокол предусматривает: налогообложение дивидендов по ставке 5% - если фактическим владельцем дивидендов является компания (иная чем партнерство), которая владеет непосредственно менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды и повышена ставка с 10% до 15% - во всех других случаях; увеличен размер ставки налогообложения процентов - с 0% до 5%; увеличен размер ставки налогообложения роялти - с 0% до 5%; новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей Сторон по обмену налоговой информацией.
Как сообщали Українські Новини, в мае Президент Петр Порошенко одобрил ратификацию конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения.
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