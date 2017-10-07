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Евросоюз в течение 5 лет будет увеличивать квоты для украинских товаров, - МинАП
10:58 07.10.2017 |
Импортные тарифные квоты Европейского Союза будут планово увеличиваться для 18 украинских товарных групп в течение 5 лет. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба Минагрополитики.
"Как уже хорошо известно, с 1 октября 2017 вступил в силу регламент 2017/1566 ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций. Согласно документу, дополнительные квоты уже действуют на 5 позиций украинских агротоваров: мед, виноградный сок, ячменная крупа и мука, обработанные томаты, овес. А с 1 января 2018 также начнут действовать дополнительные преференции на пшеницу, кукурузу и ячмень", - подчеркнула Трофимцева.
По ее словам, эти позиции будут увеличиваться однократно в течение пяти лет, в среднем на 10% в год.
"Например, в 2016 году размер квоты на украинское мясо птицы составлял 16 тыс. тонн, а в 2017 году он вырос до 16,8 тыс. тонн, в 2018 году размер тарифной квоты будет уже на уровне 17,6 тыс. тонн", - отметила Трофимцева.
Она добавила, что объемы торговых преференций будут увеличиваться на баранину, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, мед, яйца и другую продукцию.
Напомним, что 1 октября 2017 года, вступили в силу новые торговые преференции Европейского Союза для Украины. Теперь экспорт из Украины в Евросоюз большинства видов сельскохозяйственной продукции будет проходить без применения таможенных пошлин.
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