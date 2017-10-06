За 9 месяцев крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 21% до 194 млрд гривен

В январе-сентябре крупные налогоплательщики увеличили отчисления в государственный бюджет на 21%, или 33,2 млрд гривен до 194 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 70% от общего сбора в госбюджет налоговых платежей по Украине.

Налога на прибыль поступило 36,9 млрд гривен, налога на добавленную стоимость - 85,3 млрд гривен, акцизного налога - 47 млрд гривен.

Основными отраслями-плательщиками стали перерабатывающая (60,7 млрд гривен) и добывающая (28,9 млрд гривен) промышленности, электроэнергетика (25,3 млрд гривен), оптовая и розничная торговли (20,7 млрд гривен) и транспортная сфера (20,8 млрд гривен).

Кроме того, ГФС сообщила о 10 самых крупных налогоплательщика по итогам 9 месяцев, среди них "Укргаздобыча" (15,4 млрд гривен), "Нефтегаз Украина" (11,4 млрд гривен), "Табачная компания ВАТ "Прилуки" (10,8 млрд гривен), Philip Morris (9,6 млрд гривен), "Энергоатом" (7,3 млрд гривен), "Джей ти интернешнл Украина" (6,8 млрд гривен), "Укртрансгаз" (6,2 млрд гривен), "Энергорынок" (5,2 млрд гривен), "Укртатнафта" (5,2 млрд гривен) и "Империал Тобакко Продакшн Украина" (5,1 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, в конце августа ГФС сообщила, что крупные налогоплательщики в 1-м полугодии 2017 года задекларировали 32,4 млрд гривен налога на прибыль, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.