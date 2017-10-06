В Украине с начала года почти вдвое выросло производство авто

По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в сентябре 2017 года на украинских заводах было произведено 822 автотранспортных средства, что ровно два раза больше результата прошлогоднего сентября, и на 10,8% больше показателя августа этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 689 шт.: +7,3% к августовскому показателю и +83,7% к сентябрю прошлого года.

Также в сентябре было произведено 73 автобуса, такой объем производства на 7,4% больше августовского показателя, и на 108,6% превышает результат прошлогоднего сентября.

В отчетном месяце было произведено 60 грузовых автомобилей (большая часть производства ПАО "ЗАЗ"), что почти в два раза больше, чем в предыдущем месяце. В сентябре 2016 г. в статистике "Укравтопрома" зарегистрирован всего один грузовик. Напомним, что ПАО "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа прошлого года.

Всего за девять месяцев 2017 года в Украине было произведено 5696 автотранспортных средств, что на 77,3% больше прошлогоднего результата. Из них:

Легковые автомобили - 4814 шт. (+86,1% к аналогичному периоду прошлого года).

Коммерческие автомобили - 346 шт. (-28,5% к аппг).

Автобусы - 536 шт. (+277,5% к аппг).