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НБУ перечислил в госбюджет 6-й транш прибыли в 5 млрд гривен
17:08 06.10.2017 |
Национальный банк 6 октября перечислил в государственный бюджет шестой транш прибыли в 5 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
С начала года уже перечислено 6 траншей прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа и 6 октября этого года соответственно) на общую сумму 35 млрд гривен.
Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд гривен, которая должна быть перечислена в госбюджет Украины в течение этого года, осталось перечислить еще 9,4 млрд гривен.
Дальнейший график перечисления прибыли в бюджет уже согласован с Министерством финансов.
Он предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6 % +/- 2 п.п. на конец 2018).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году НБУ перечислил в госбюджет 38 млрд гривен.
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