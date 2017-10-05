ЕИБ предоставил Украине кредит €400 млн на развитие МСБ

(ЕИБ) предоставил Украине кредит 400 млн евро на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.

"Министерство финансов поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства благодаря привлеченному от Европейского инвестиционного банка кредита в размере 400 млн евро", - говорится в нем.

5 октября в Минфине подписаны соглашения с первыми отобранными украинскими банками (Мегабанк и Укргазбанк), благодаря чему кредитные средства будут направлены на финансирование инвестиций и потребностей малого бизнеса в оборотном капитале.

Кредитование рассчитано на пять лет с возможностью дальнейшего продления срока использования кредитных ресурсов ЕИБ.

Министерство финансов привлекло долгосрочные кредитные средства ЕИБ для финансирования проектов малого и среднего предпринимательства, а также проектов социально-экономической инфраструктуры, включая проекты по энергоэффективности, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Согласно условиям соглашения с ЕИБ, Министерство финансов при содействии агента - Укрэксимбанк - предоставляет кредитные средства отобранным банкам-участникам для дальнейшего финансирования ими украинских предприятий.

Банки будут участвовать в этом проекте с соблюдением требований, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 30 ноября 2016 №1054.

Государственная поддержка банковского кредитования МСБ поможет диверсифицировать источники экономического роста Украины и создать новые рабочие места, будет способствовать улучшению бизнес-климата и поможет украинскому МСБ выйти на рынок Европейского союза.

Как сообщали Українські Новини, Европейский инвестиционный банк намерен подписать соглашение с Украиной о финансировании проекта по безопасности дорожного движения в пяти городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - на общую сумму до 90 млн евро в ноябре 2017 года.