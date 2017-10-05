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ЕИБ предоставил Украине кредит €400 млн на развитие МСБ
16:50 05.10.2017 |
(ЕИБ) предоставил Украине кредит 400 млн евро на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.
"Министерство финансов поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства благодаря привлеченному от Европейского инвестиционного банка кредита в размере 400 млн евро", - говорится в нем.
5 октября в Минфине подписаны соглашения с первыми отобранными украинскими банками (Мегабанк и Укргазбанк), благодаря чему кредитные средства будут направлены на финансирование инвестиций и потребностей малого бизнеса в оборотном капитале.
Кредитование рассчитано на пять лет с возможностью дальнейшего продления срока использования кредитных ресурсов ЕИБ.
Министерство финансов привлекло долгосрочные кредитные средства ЕИБ для финансирования проектов малого и среднего предпринимательства, а также проектов социально-экономической инфраструктуры, включая проекты по энергоэффективности, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.
Согласно условиям соглашения с ЕИБ, Министерство финансов при содействии агента - Укрэксимбанк - предоставляет кредитные средства отобранным банкам-участникам для дальнейшего финансирования ими украинских предприятий.
Банки будут участвовать в этом проекте с соблюдением требований, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 30 ноября 2016 №1054.
Государственная поддержка банковского кредитования МСБ поможет диверсифицировать источники экономического роста Украины и создать новые рабочие места, будет способствовать улучшению бизнес-климата и поможет украинскому МСБ выйти на рынок Европейского союза.
Как сообщали Українські Новини, Европейский инвестиционный банк намерен подписать соглашение с Украиной о финансировании проекта по безопасности дорожного движения в пяти городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - на общую сумму до 90 млн евро в ноябре 2017 года.
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