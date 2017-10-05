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Уплата физлицами налога на недвижимость в Украине за 9 мес. выросла вдвое - ГФС
13:13 05.10.2017 |
Физические лица - плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за период с 1 января по 1 октября 2017 года уплатили 335 млн грн этого налога, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
"По состоянию на 1 октября 2017 года Государственной фискальной службой сформировано более 900 тыс. налоговых уведомлений-решений физическим лицам - плательщикам налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка", - говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента налогов и сборов физлиц ГФС Павла Дроняка.
По его словам, увеличение поступлений произошло, в частности, вследствие роста размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2017 года.
Кроме того, росту поступлений способствовало расширение перечня данных, необходимых для расчета налога, предоставляемых в ГФС органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество (из Государственного реестра прав на недвижимое имущество) и налогоплательщиками (на основании документов на право собственности).
"В текущем году также наблюдается положительная динамика уплаты определенных сумм налога, что свидетельствует о высоком уровне платежной дисциплины физлиц - владельцев недвижимого имущества", - отметил П.Дроняк.
При этом наибольшие поступления зафиксированы в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Днепропетровской областях и Киеве.
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