ГФС увеличила сбор таможенных платежей на 34% до 223,6 млрд гривен в январе-сентябре

Государственная фискальная служба увеличила сбор таможенных платежей на 34%, или на 56,7 млрд гривен до 223,6 млрд гривен в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В течение указанного периода в госбюджет перечислено почти 223,6 млрд гривен таможенных платежей, что на 10,8% превышает индикативные показатели Министерства финансов.

В частности, в сентябре в госбюджет перечислено 27,3 млрд гривен, что на 455 млн гривен превышает запланированные показатели и на 5,9 млрд гривен - показатели прошлого года.

В сентябре текущего года среднедневные поступления составили 1,3 млрд гривен, что на 33,6% или на 326 млн гривен превышает показатель прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба собрала 335 млн гривен налога на недвижимое имущество в местные бюджеты с начала текущего года.