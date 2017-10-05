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ГФС увеличила сбор таможенных платежей на 34% до 223,6 млрд гривен в январе-сентябре
09:51 05.10.2017 |
Государственная фискальная служба увеличила сбор таможенных платежей на 34%, или на 56,7 млрд гривен до 223,6 млрд гривен в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В течение указанного периода в госбюджет перечислено почти 223,6 млрд гривен таможенных платежей, что на 10,8% превышает индикативные показатели Министерства финансов.
В частности, в сентябре в госбюджет перечислено 27,3 млрд гривен, что на 455 млн гривен превышает запланированные показатели и на 5,9 млрд гривен - показатели прошлого года.
В сентябре текущего года среднедневные поступления составили 1,3 млрд гривен, что на 33,6% или на 326 млн гривен превышает показатель прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба собрала 335 млн гривен налога на недвижимое имущество в местные бюджеты с начала текущего года.
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