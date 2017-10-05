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Розенко назвал возможные сроки ввода накопительной пенсионной системы
07:58 05.10.2017 |
Накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительного налогового давления на граждан и бизнес.
Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.
"Власть должна была внедрять накопительную систему в 2006-2007 годах, но это постоянно откладывалось из-за политических решений. Я уверен, что мы не допустим перенесения сроков внедрения накопительной системы, и она будет внедрена с 1 января 2019 года, как это определила Верховная Рада. Это и будет окончательная пенсионная реформа", - сказал Розенко.
По словам вице-премьера, из-за промедления с введением накопительной пенсионной системы Украина потеряла около 100 млрд грн инвестиционного ресурса.
"Мы потеряли до 100 миллиардов гривень инвестиционного ресурса, который позволил бы нам более спокойно пережить кризис и 2008 года, и 2014-2015 годов. Та же Польша сформировала резерв, у них в накопительном пенсионном фонде 120 млрд евро, которые могут быть вложены в экономику. В разных странах по-разному, но на 60-65% пенсионное обеспечение может составлять солидарная система, 30% - накопительная, 5% - добровольное пенсионное страхование в негосударственных фондах", - отметил Розенко.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы. По его словам, реформа солидарной системы позволит сформировать бездефицитный бюджет за счет детализации экономики.
Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 миллионам пенсионерам на сумму от 200 до 1000 гривень с октября.
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