Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-августе вырос на 26%

По данным Госстата, в августе 2017 г. по сравнению с августом 2016 г обьем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) вырос на 22,1% (в том числе за пределы страны – на 14,9%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 28,8% (на 27,6%), в перерабатывающей промышленности – на 20,8% (на 13,4%).
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,9%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (17,8%) и добывающую промышленность и разработку карьеров (15,0%).
Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹
|в январе –августе 2017г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|1354413,4
|100,0
|375773,0
|27,7
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|1070261,4
|79,0
|374706,7
|35,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|202566,4
|15,0
|52061,6
|25,7
|в том числе:
|добыча каменного и бурого угля
|34003,3
|2,5
|…1
|…1
|добыча сырой нефти и природного газа
|69635,1
|5,2
|–
|–
|Добыча металлических руд
|84176,1
|6,2
|46590,7
|55,3
|Перерабатывающая промышленность
|867695,0
|64,0
|322645,1
|37,2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|286421,8
|21,1
|79091,8
|27,6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|12594,8
|0,9
|5594,8
|44,4
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|44495,9
|3,3
|15811,2
|35,5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|50880,8
|3,8
|2629,2
|5,2
|Производство химических веществ и химической продукции
|36159,6
|2,7
|7566,2
|20,9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|17531,7
|1,3
|2249,7
|12,8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|68886,9
|5,1
|9470,3
|13,7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|241742,7
|17,8
|150019,9
|62,1
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|87390,3
|6,4
|41727,9
|47,7
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|6304,9
|0,5
|1887,9
|29,9
|- производство электрического оборудования
|16913,4
|1,2
|6657,3
|39,4
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|31343,6
|2,3
|13730,6
|43,8
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|32828,4
|2,4
|19452,1
|59,3
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|21590,5
|1,6
|8484,1
|39,3
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|269619,5
|19,9
|…1
|…1
|Водоснабжения;канализация, отходы
|14532,5
|1,1
|…1
|…1
Данные: Госстат Украины.
¹ …данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфеденциальнгсти информации
Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе –августе 2017г.
|млн, грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|1070261,4
|100,0
|374706,7
|35,0
|Товары промежуточного потребления
|508410,0
|47,5
|239934,7
|47,2
|Инвестиционные товары
|88516,6
|8,3
|39628,3
|44,8
|Потребительские товары краткосрочного использования
|306817,3
|28,7
|85943,4
|28,0
|Потребительские товары долгосрочного использования
|11998,4
|1,1
|6137,4
|51,2
|Энергия
|154519,1
|14,4
|3062,9
|2,0
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-августе 2017г. по основным видам деятельности (%)
|август 2017 к июлю 2017, %
|август 2017 к августу 2016, %
|в том числе индекс внешнего оборота: август 2017 к июлю 2017
|август 2017 к августу 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|101,3
|122,1
|93,6
|114,9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|106,9
|128,8
|102,0
|127,6
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|99,6
|121,7
|…1
|…1
|- добыча сырой нефти и природного газа
|98,9
|108,5
|–
|–
|- добыча металлических руд
|120,5
|153,0
|100,1
|124,1
|Перерабатывающая промышленность
|100,2
|120,8
|92,6
|113,4
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|96,8
|123,7
|84,5
|140,8
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|94,7
|124,3
|97,5
|129,7
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103,4
|117,8
|102,6
|118,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|97,9
|131,8
|113,4
|174,3
|Производство химических изделий и химической продукции
|117,3
|128,8
|114,3
|127,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|115,9
|119,9
|119,3
|130,4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|103,9
|119,0
|100,4
|111,7
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|102,0
|115,8
|97,5
|101,8
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|95,7
|120,8
|83,3
|107,2
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|85,7
|93,7
|79,2
|120,2
|- производство электрического оборудования
|91,7
|116,0
|90,5
|122,1
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|106,2
|128,1
|86,0
|116,2
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|88,4
|122,4
|78,6
|93,5
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|97,9
|117,4
|78,7
|99,9
Данные: Госстат Украины