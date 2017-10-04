Кабмин одобрил автоматическую регистрацию заблокированных налоговых накладных в случае нерассмотрения их ГФС в течение 5 дней

Кабинет Министров одобрил автоматическую регистрацию заблокированных налоговых накладных на возмещение НДС в том случае, если Государственная фискальная служба (ГФС) не приняла по ним решения в течение 5 дней.

Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Этот законопроект - еще один шаг на встречу бизнесу... Мы вводим механизм молчаливого согласия, если в течение 5 дней не разблокирована накладная, то она считается такой, что разблокирована", - сказал министр финансов Александр Данилюк.

Решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных принимается комиссией ГФС и по закону направляется налогоплательщику в течение 5 рабочих дней.

Однако действующими нормами кодекса не предусмотрено никаких последствий для налогоплательщика в случае, если комиссией ГФС не принято решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной, если не направлено такое решение налогоплательщику в течение 5 рабочих дней.

Данный законопроект предлагает ввести четкий срок (5 дней), отведенный для предоставления решения ГФС по блокированию или регистрации приостановленной налоговой накладной плательщика.

В случае, если этот срок будет просрочен, налоговая накладная будет автоматически зарегистрирована.

Таким образом, комиссия ГФС будет более мотивирована быстро принимать соответствующие решения, так как плательщик налога не должен становиться жертвой недостаточно оперативной работы контролирующего органа.

Для максимальной эффективности работы комиссии ГФС, к ней будут привлечены дополнительные специалисты, которые смогут оперативно рассматривать приостановленные накладные.

Данилюк также обратил внимание, что в данный момент в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7115, который приведет к возврату предыдущей практики в системе возмещения НДС.

"Он приведет к предыдущей практике и коррупции", - подчеркнул министр.

Минфин не поддерживает данный документ и подчеркивает, что также не поддерживают его и бизнес-структуры.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля работает система автоматической приостановки регистрации рисковых накладных, призванная противодействовать налоговым махинациям и вымыванию средств из бюджета через налоговые схемы.