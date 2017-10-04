Поступления в сводный бюджет увеличились на 28,8% до 605,8 млрд гривен в январе-сентябре, - ГФС

Государственная фискальная служба сообщает, что поступления в сводный бюджет в январе-сентябре текущего года увеличились на 28,8%, или на 135,6 млрд гривен до 605,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В государственный бюджет поступило 472,1 млрд гривен, в местные - 133,7 млрд гривен.

В общий фонд госбюджета (сальдо) за 9 месяцев поступило 461 млрд гривен, индикативные показатели Министерства финансов перевыполнены на 16,6 млрд гривен.

В полном объеме выполнены задачи Минфина по сбору НДС, НДФЛ, ввозной пошлины, налога на прибыль предприятий.

С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 87,6 мрлд гривен НДС.

Поступления единого соцвзноса составили 129,2 млрд гривен, что на 34,7 млрд гривен больше января-сентября 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре текущего года государственный бюджет перевыполнен по доходам на 6,4%, или на 35,1 млрд гривен.

Доходы госбюджета за 9 месяцев текущего года составили 585,7 млрд гривен, при этом доходы общего фонда составили 511,5 млрд гривен, спецфонда - 74,1 млрд гривен.