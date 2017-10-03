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Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине 10% в 2017
13:10 03.10.2017 |
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 10% в 2017 году.
Об этом в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник сообщила экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, передают Українські Новини.
Экономист сообщила, что инфляция в этом году может составить 10% в Украине.
По ее словам, дефицит госбюджета в этом году может составить до 3,5% ВВП из-за фискальных рисков.
Головач отметила, что прямые иностранные инвестиции в этом году составят максимум 2% ВВП.
Всемирный банк считает необходимым таргетирование сокращения дефицита госбюджета в 2018 до 2,5% ВВП и дальнейшее его снижение.
Как сообщали Українські Новини, В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%.
31 мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.
Изначально государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.
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