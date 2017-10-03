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Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2% в 2017
13:03 03.10.2017 |
Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году.
Об этом сообщила директор Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, передают Українські Новини.
"Мы прогнозируем рост в 2%. Но этого недостаточно для повышения уровня жизни населения и его благополучия", - сказала она.
По ее словам, властям страны необходимо усилить реформы для более высокого роста экономики.
Кроме того, Всемирный банк прогнозирует госдолг Украины в 2017 на уровне до 85% ВВП из-за необходимости докапитализации Приватбанка и высоких расходов на выплату зарплат.
Руководитель программ и ведущий экономист ВБ Фарук Кхан заявил, что принятие необходимых реформ ускорит рост ВВП Украины до 4% и более в следующие годы.
"Мы призываем принять все реформы в ближайшие месяцы. Это ускорит экономический рост", - отметил экономист.
Как сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2-3% в 2017-2018 годах.
В 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.
В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.
В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
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