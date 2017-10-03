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Всемирный банк за снятие моратория на продажу земли в Украине с 2018
14:47 03.10.2017 |
Всемирный банк (ВБ) выступает за снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 2018 года.
Об этом сообщила директор Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, передают Українські Новини.
По ее словам, уровень урожайности в Украине значительно ниже, чем в европейских странах.
Кахконен добавила, что стране необходимо развивать сельское хозяйство и привлекать в отрасль инвестиции.
"Необходимо провести земельную реформу. Мы выступаем за то, чтобы мораторий был снят с января 2018 года", - сказала она.
Прозрачный рынок земли, по мнению Всемирного банка, поможет реализовать потенциал этой отрасли.
По данным ВБ, Украина располагает наибольшими площадями пахотных земель в Европе - 33 млн га, тогда как во Франции их 18 млн га, в Германии - 12 млн га, в Польше - 11 млн га.
При этом продуктивность труда в сельском хозяйстве в Украине значительно ниже, чем в европейских странах.
Это сдерживает потенциал сельского хозяйства как двигателя экономического роста страны.
Отмечается, что добавленная стоимость одного гектара земли в Украине в 2014 году составляла 413 долларов, тогда как в Польше этот показатель составлял 1 142 доллара, в Германии - 1 507 долларов, во Франции - 2 444 долларов.
Также в Украине наименьшие арендные ставки на землю.
По мнению Всемирного банка, мораторий на продажу сельхозземель является главным препятствием для привлечения инвестиций в страну и в отрасль, а также для роста продуктивности труда.
Мораторий также негативно отражается на потоках финансирования малых и средних производителей, так как землю не можно использовать как залог.
ВБ подчеркивает, что в Украине очень низкий уровень регистрации госземель сельхозназначения, что является источником непрозрачных методов деятельности и потери продуктивности.
Кахконен подчеркнула, что правительству страны необходимо как можно скорее подать в парламент законопроект о снятии моратория на продажу земли.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре Министерство финансов заявило, что проведение земельной реформы в Украине больше не является одним из основных условий, необходимых для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ).
Президент Петр Порошенко выступает за скорейшее проведение земельной реформы и предоставление возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения.
Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рассмотрение Верховной Радой законопроекта об обороте земли сельскохозяйственного назначения в октябре 2017 года.
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