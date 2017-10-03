Задолженность прошлых периодов по возмещению НДС сократилась на 94% с апреля

Государственная фискальная служба сообщает, что с начала внедрения электронного реестра автоматического возмещения НДС (1 апреля) задолженность прошлых периодов по возмещению НДС сократилась на 94%.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передают Українські Новини.

В течение января-сентября текущего года плательщикам возмещено 87,6 млрд гривен НДС при заявленных 88,9 млрд гривен.

Это на 37,5%, или на 23,9 млрд гривен больше соответствующего показателя прошлого года.

В течение сентября возмещено 9,7 млрд гривен НДС при заявленных 10,5 млрд гривен.

Почти 95% заявленных к возвращению сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок.

Из общей суммы возмещения в текущем году почти 69% возвращено налогоплательщикам в течение апреля-сентября.

Так, из заявленных в этот период 60,7 млрд гривен возмещено 60,3 млрд гривен НДС.

С начала внедрения электронного реестра автоматического возмещения НДС задолженность по возмещению этого налога сокращена на 94%, или на 14,37 млрд гривен.

Если на начало апреля она составляла 15,3 млрд гривен, то на начало октября этот показатель составил 0,93 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в средине сентября Государственная фискальная служба доработала "Электронный кабинет плательщика" в части предоставления доступа плательщикам НДС к данным Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН) в режиме реального времени.

1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.