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Госбюджет-2017 за 9 мес. перевыполнен по доходам на 6,4% и недовыполнен в сентябре на 0,9% - Госказначейство
10:54 03.10.2017 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2017 года составили 585,69 млрд грн, что на 6,4%, или на 35,06 млрд грн превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба во вторник.
Согласно ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 178,14 млрд грн, или на 43,7%.
Госказначейство указывает, что в сентябре доходы составили 58,1 млрд грн по сравнению с 79,84 млрд грн в августе и 52,73 млрд грн - в июле.
Ведомство уточняет, что в сентябре этого года бюджет по доходам был недовыполнен на 0,9%, или на 0,53 млрд грн, хотя по отношению к сентябрю прошлого года рост доходов составил 25,3%, или 11,73 млрд грн.
Как указано в материалах, налоговые поступления за девять месяцев 2017 года возросли к девяти месяцам 2016 года на 23,8% - до 246,32 млрд грн, тогда как таможенные - на 28,7%, до 214,73 млрд грн. Временный план по налогам был недовыполнен на 1,8%, тогда как по таможне перевыполнен на 10,9%.
В сентябре поступления по налогам составили 23,77 млрд грн, что на 2,7% выше плана и на 40% - выше прошлогоднего показателя. На таможне был зафиксирован прирост на 22% к сентябрю прошлого года и на 1,5% к плану - 26,007 млрд грн.
В целом сентябрьский план по ГФС был перевыполнен на 2,1%, или на 1 млрд грн, а к сентябрю прошлого года прирост составил года 30%, или 11,49 млрд грн.
Госказначейство уточняет, что по итогам девяти месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 87,57 млрд грн, что на 37,4% превысило показатели девяти месяцев прошлого года, в том числе в сентябре возмещение составило 9,67 млрд грн по сравнению с 9,61 млрд грн в августе.
Нацбанк, перечислявший в мае-августе ежемесячно по 5 млрд грн, в сентябре прекратил отчисления в госбюджет, выйдя на 30 млрд грн с начала года, тогда как в 2016 года к этому времени отчисления НБУ еще отсутствовали .
В целом общий фонд госбюджета за январь-сентябрь-2017 был перевыполнен по доходам к плану на 3,2% и получил 511,54 млрд грн, что на 35,2% лучше показателя января-сентября-2016. В том числе в сентябре общий фонд был перевыполнен на 1,7%, и его поступления в 51,16 млрд грн оказались на 28,5% выше прошлогодних.
Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за январь-сентябрь этого года на 34,5% к январю-сентябрю пришлого года - до 148,63 млрд грн, однако в сентябре они увеличились всего на 18,1% - до 14,48 млрд грн.
Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в сентябре-2017 выросли к сентябрю-2016 на 39,5% и были равны 15,18 млрд грн, а за девять месяцев рост поступлений ЕСВ составил 36,7% - до 129,18 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета составляет в 77,65 млрд грн против 70,26 в прошлом году. По итогам восьми месяцев госбюджет был сведен с профицитом в 38,47 млрд грн.
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