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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка СССР на 108 млрд гривен

08:00 03.10.2017 |

Экономика

 

Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) на 107,65 млрд гривен.

Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года, передают Українські Новини.

Начиная с 1996 года, когда был принят закон "О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины", было выплачено вкладчикам всего 10,6 млрд из более чем 131 млрд гривен.

Выплаты происходили в 2008 и 2012 годах на 6,1 млрд гривен и 4,5 млрд гривен соответственно.

Согласно оборотно-сальдовому балансу Ощадбанка, денежная компенсация сбережений граждан Украины в ОАО "Сбербанк" (СССР) составляет 108 млрд гривен на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году министр финансов Александр Данилюк заявил, что все запланированные выплаты по вкладам в Сбербанке СССР уже проведены.
По материалам: Українські Новини
 

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