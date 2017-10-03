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Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка СССР на 108 млрд гривен
08:00 03.10.2017 |
Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) на 107,65 млрд гривен.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года, передают Українські Новини.
Начиная с 1996 года, когда был принят закон "О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины", было выплачено вкладчикам всего 10,6 млрд из более чем 131 млрд гривен.
Выплаты происходили в 2008 и 2012 годах на 6,1 млрд гривен и 4,5 млрд гривен соответственно.
Согласно оборотно-сальдовому балансу Ощадбанка, денежная компенсация сбережений граждан Украины в ОАО "Сбербанк" (СССР) составляет 108 млрд гривен на 1 сентября.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году министр финансов Александр Данилюк заявил, что все запланированные выплаты по вкладам в Сбербанке СССР уже проведены.
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