Спрос на новые легковые автомобили в Украине увеличился на треть

Первый осенний месяц отметился новой вспышкой потребительской активности на рынке новых легковых автомобилей. В сентябре 7840 новых машин получили украинские номера, это наилучший показатель с начала года, сообщает ассоциация «Укравтопром». Относительно же результата годичной давности спрос на новые легковые автомобили в Украине увеличился почти на 36 процентов.

Титул самой популярной марки на украинском рынке сохранила за собой Toyota, машины которой выбрали 1144 покупателя. В результате сентябрьские продажи Toyota относительно 2016 года выросли на 36 процентов.

Второе место завоевал Volkswagen, чьи продажи выросли в 2,6 раза до 757 новых авто.

С результатом 712 машин и ростом 37% к сентябрю 2016г. на третье место опустилась Renault.

На четвертом месте по объему продаж - Skoda, реализация которой - 594 авто (+83%).

Пятым в рейтинге стал корейский бренд KIA, продажи которого выросли на 9% и составили 460 шт.

Также в ТОП-10 прошлого месяца вошли: Nissan - 441 ед. (+40%); Hyundai - 399 ед. (+6%); Ford - 307 ед. (+53%); Mazda - 291 ед. (+25%); Mercedes-Benz - 276 ед. (+24%).

Бестселлером сентября стал автомобиль Toyota RAV-4, свой выбор на котором остановили 327 покупателей.