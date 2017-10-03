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Спрос на новые легковые автомобили в Украине увеличился на треть
07:35 03.10.2017 |
Первый осенний месяц отметился новой вспышкой потребительской активности на рынке новых легковых автомобилей. В сентябре 7840 новых машин получили украинские номера, это наилучший показатель с начала года, сообщает ассоциация «Укравтопром». Относительно же результата годичной давности спрос на новые легковые автомобили в Украине увеличился почти на 36 процентов.
Титул самой популярной марки на украинском рынке сохранила за собой Toyota, машины которой выбрали 1144 покупателя. В результате сентябрьские продажи Toyota относительно 2016 года выросли на 36 процентов.
Второе место завоевал Volkswagen, чьи продажи выросли в 2,6 раза до 757 новых авто.
С результатом 712 машин и ростом 37% к сентябрю 2016г. на третье место опустилась Renault.
На четвертом месте по объему продаж - Skoda, реализация которой - 594 авто (+83%).
Пятым в рейтинге стал корейский бренд KIA, продажи которого выросли на 9% и составили 460 шт.
Также в ТОП-10 прошлого месяца вошли: Nissan - 441 ед. (+40%); Hyundai - 399 ед. (+6%); Ford - 307 ед. (+53%); Mazda - 291 ед. (+25%); Mercedes-Benz - 276 ед. (+24%).
Бестселлером сентября стал автомобиль Toyota RAV-4, свой выбор на котором остановили 327 покупателей.
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