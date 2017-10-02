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Строительство станет лидером по темпам роста среди украинских отраслей в 2017 году - МЭРТ
19:22 02.10.2017 |
Строительная отрасль в 2017 году является наиболее быстро растущей среди всех отраслей экономики, что связано со значительным увеличением дорожного строительства, улучшением финансового состояния ряда промышленных и коммунальных предприятий и ростом инвестиционной активности, отмечает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ),
"Ожидается, что по итогам 2017 высокие темпы роста в строительстве несколько замедлятся, но останутся самыми высокими среди всех видов экономической деятельности", - говорится в комментарии МЭРТ, опубликованном на его сайте в понедельник.
Министерство напомнило, что строительство за восемь месяцев 2017 года возросло на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в августе - на 23,6%.
Самые высокие темпы роста были в строительстве инженерных и нежилых зданий - 30,1%, за которые следует нежилищное строительство - 28,1%, тогда как в строительстве жилых зданий зафиксирован рост лишь на 4,1%.
Министерство экономического развития и торговли считает, что решающим фактором в таких темпах роста строительства было улучшение финансового состояния предприятий, что позволило им увеличить работы по модернизации и ремонту. Кроме того, на 44,5% выросли расходы бюджета на финансирование строительных проектов, добавляет МЭРТ.
Среди негативных факторов министерство выделило рост стоимости строительных работ и стройматериалов (на 12,1%-21,7% с августа-2016 по июль-20107) при росте цен на жилье на первичном рынке на 4,1% (за первое полугодие 2017 года).
Как сообщалось, Госстат оценивает рост экономики во втором квартале 2017 года ко второму кварталу 2016 году в 2,3%, в первом - 2,5%.
Промышленное производство по итогам января-августа-2017 снизилось к январю-августу-2016 на 0,4%.
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