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Информация об агентстве
Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на 2-3% в 2017-2018
17:37 02.10.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2-3% в 2017-2018 годах.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
Fitch отмечает, что в 2016 экономика Украины продемонстрировала небольшое восстановление при росте ВВП на 2,2% после сокращения на 9,9% в 2015 г.
Агентство ожидает рост ВВП Украины на 2,0%-3,0% в 2017-2018.
Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины 2% в текущем году.
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