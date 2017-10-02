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Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 гг
15:05 02.10.2017 |
Международное рейтинговое агентство улучшило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года.
Как сообщается в обзоре агентства Global Economic Outlook (GEO), в 2017 году ожидается подъем глобального ВВП на 3,1% против предполагавшихся в июне 2,9%. На следующий год оценка повышена до 3,2% с 3,1%.
"Глобальная экономика заметно улучшилась в этом году, и теперь, похоже, она сможет показать самый значительный прирост с 2010 года. Развитые экономики получают выгоду от улучшения ситуации на рынках труда и поддерживающей макроэкономической политики, в то время как экономический подъем в государствах с развивающейся экономикой (EM) возвращается к четырехлетнему максимуму на фоне роста в Китае и восстановления спроса во многих крупных странах-производителях сырья", - сообщается в обзоре Fitch.
Одновременное улучшение ситуации в большинстве крупных экономик позитивными сдвигами в мировой торговле. В частности, рост импорта КНР с середины 2016 года стал важным фактором для усиления темпов роста объемов мировой торговли до шестилетнего максимума - 5%.
Такая ситуация должна сохраниться на протяжении 2018 года, полагают аналитики агентства.
Всплеск протекционизма в мировой торговле и резкий рост риска фрагментации еврозоны (основные негативные факторы для замедления темпов роста глобальной экономики, о которых Fitch сообщало в предыдущих GEO), похоже, не материализуются, хотя растущая геополитическая напряженность представляет собой новый источник беспокойства, отмечается в обзоре.
Пятнадцать из 20 стран, которые включает в свои расчеты Fitch, продемонстрировали более высокие темпы роста ВВП в первом полугодии текущего года. При этом в ряде случаев, включая Канаду, Россию, Турцию и Польшу, реальные показатели превысили прогнозные более чем на 0,5 процентного пункта.
Аналитики агентства улучшили оценку экономического подъема в этом году для 13 государств и в 2018 году - для 7 стран.
Fitch ожидает, что в 2017-2018 годах средняя цена нефти будет составлять $52,5 за баррель, а в 2019 году поднимется до $55 за баррель.
Курс доллара США в ближайшие три года будет находиться в районе 113 иен и 0,87 евро, а стоимость фунта стерлингов - $1,3. Также аналитики ожидают, что на конец текущего года курс доллара составит 6,7 юаня, на конец следующего года - 6,9 юаня и на конец 2019 года - 7,1 юаня.
Рост ВВП еврозоны в этом году станет максимальным с 2007 года и составит 2,2% (в июне ожидалось 2%), прогнозируется в обзоре. Повышение потребительских цен ускорится до 1,5% по сравнению с 1,1% в 2016 году и продолжит набирать обороты в следующие два года (соответственно 1,6% и 1,7%). По мнению аналитиков, базовая процентная ставка в регионе останется на нулевой отметке в 2017-2018 годах и будет повышена до 0,5% годовых в 2019 году.
Экономика США вырастет на 2,1% в 2017 году при инфляции на уровне 2,1%. В следующем году эти показатели ожидаются соответственно на уровнях 2,5% и 2,2%. Как ожидается, до конца текущего года базовая процентная ставка в стране будет поднята до 1,5% годовых, к концу следующего года - до 2,5% и к концу 2019 года - до 3,25%.
Фактические и прогнозные темпы роста ВВП:
|Страна/регион
|среднее 2012-2016гг
|2016г
|2017г
|2018г
|2019г
|США
|2,2%
|1,5%
|2,1%
|2,5%
|2,2%
|еврозона
|0,8%
|1,8%
|2,2%
|1,8%
|1,4%
|Китай
|7,3%
|6,7%
|6,7%
|6,3%
|6,1%
|Япония
|1,2%
|1,0%
|1,5%
|1,3%
|0,8%
|Великобритания
|2,1%
|1,8%
|1,5%
|1,3%
|1,7%
|Россия
|0,6%
|-0,2%
|2,0%
|2,2%
|2,0%
|Развитые страны
|1,6%
|1,5%
|2,0%
|2,0%
|1,8%
|Emerging markets
|4,7%
|4,3%
|5,1%
|5,1%
|5,1%
|МИР
|2,6%
|2,5%
|3,1%
|3,2%
|3,0%
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