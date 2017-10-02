Минфин: госдолг Украины в августе-2017 в долларовом выражении возрос на 0,66%, в гривневом - снизился на 0,65%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2017 года возрос на 0,66%, или на $0,5 млрд – до $76,56 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте во вторник.

В национальной валюте госдолг снизился на 0,65%, или на 12,78 млрд грн, – до 1 трлн 958,37 млрд грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 7,88%, в гривне – на 1,48%.

Согласно сообщению, государственный долг в августе возрос на 0,12% - до 1,66 трлн грн (в долларах - на 1,43%, до $64,96 млрд), тогда как внешний сократился на 1,67% - до 954,11 млрд грн (в долларах сократился на 0,37% - до $37,3 млрд).

Гарантированный государством долг в августе сократился на 4,74% - до 296,71 млрд грн (в долларах - на 3,49%,до $11,6 млрд), в том числе внешний – на 5,09%, до 276,84 млрд грн (в долларах - на 3,84%, до $10,82 млрд).

Министерство уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 40,61%, еще 31,79% - в гривне, 18,84% - в специальный правах заимствования, 7,59% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в августе укрепился до 25,58 грн/$1 с 25,92 грн/$1, или на 1,3%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 после пересмотра в июле предполагает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.