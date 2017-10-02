Минэкономики ожидает рост промышленности на 1,4% в 2017

Министерство экономического развития и торговли ожидает рост промышленности на 1,4% в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

Ожидается, что по итогам 2017 в целом может быть достигнут прогнозируемый рост промышленности на уровне 1,4%, но только при условии улучшения производственной деятельности промышленных предприятий в восточном регионе страны.

По мнению МЭРТ, до конца года развитие промышленного производства будет поддерживаться инвестиционным, экспортным и потребительским спросом.

В Минэкономики отмечают, что в августе, как и ожидалось, ситуация в промышленном секторе улучшилась: объемы промышленного производства выросли на 1,2% (г / г), что поддерживалось как внутренним инвестиционным и потребительским спросом, так и внешним.

Определенные сложности все еще сохраняются в отдельных отраслях промышленности (ГМК и энергетика), в основном из-за логистических проблем (в частности, дефицит вагонов).

Рост производства в августе (г/г) был зафиксировано во всех промышленных группах, кроме производства энергии (- 8,4%): в производстве инвестиционных товаров - рост на 12,3%, потребительских товаров длительного пользования - 11%, потребительских товаров краткосрочного использования - 6,3%, промежуточного потребления - 0,7%.

В августе (г/г) наибольший рост наблюдался в химическом производстве (на 33%), машиностроении (на 10,4%) и производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 6%).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.

В 2015 году промышленное производство сократилось на 13,4% по сравнению с 2014 годом.