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Минэкономики ожидает рост промышленности на 1,4% в 2017
11:19 02.10.2017 |
Министерство экономического развития и торговли ожидает рост промышленности на 1,4% в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.
Ожидается, что по итогам 2017 в целом может быть достигнут прогнозируемый рост промышленности на уровне 1,4%, но только при условии улучшения производственной деятельности промышленных предприятий в восточном регионе страны.
По мнению МЭРТ, до конца года развитие промышленного производства будет поддерживаться инвестиционным, экспортным и потребительским спросом.
В Минэкономики отмечают, что в августе, как и ожидалось, ситуация в промышленном секторе улучшилась: объемы промышленного производства выросли на 1,2% (г / г), что поддерживалось как внутренним инвестиционным и потребительским спросом, так и внешним.
Определенные сложности все еще сохраняются в отдельных отраслях промышленности (ГМК и энергетика), в основном из-за логистических проблем (в частности, дефицит вагонов).
Рост производства в августе (г/г) был зафиксировано во всех промышленных группах, кроме производства энергии (- 8,4%): в производстве инвестиционных товаров - рост на 12,3%, потребительских товаров длительного пользования - 11%, потребительских товаров краткосрочного использования - 6,3%, промежуточного потребления - 0,7%.
В августе (г/г) наибольший рост наблюдался в химическом производстве (на 33%), машиностроении (на 10,4%) и производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 6%).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.
В 2015 году промышленное производство сократилось на 13,4% по сравнению с 2014 годом.
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