Остаток средств на едином казначейском счете в сентябре сократился на 2% до 60 млрд гривен

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился на 1,8% с 61,151 млрд гривен (на 1 сентября) до 60,031 млрд гривен (на 1 октября).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

С начала года остаток средств на ЕКС увеличился с 14,258 млрд гривен до 60 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.