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Дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу
08:36 02.10.2017 |
Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европарламентом 13 сентября, вступили в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу 1 января.
Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Натальи Микольской.
«Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин. Это является важным признаком продолжающейся, ощутимой экономической и политической поддержки ЕС для украинского народа, государства и его реформ», - говорится в заявлении.
При этом представители исполнительной власти Украины и ЕС отметили, что торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные сборы, а также ускорят отмену пошлин для ряда промышленных товаров.
Согласно заявлению, с точки зрения сельскохозяйственной продукции, Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, ячменной крупы и гранул. Кроме того, преференции создадут возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС.
Торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Европейском парламенте подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций. Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена. В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
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