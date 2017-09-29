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В августе долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 3% до 23,7 млрд гривен
16:52 29.09.2017 |
В августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 3%, или на 723,3 млн гривен до 23 704,3 млн гривен по сравнению с июлем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2017 года увеличился на 21,5 млн гривен до 3 073,7 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 524,2 млн гривен до 7 442,5 млн гривен.
Долг за газоснабжение уменьшился на 231,1 млн гривен до 10 686,3 млн гривен.
В августе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Харьковской области (1 466,350 млн гривен), в Киеве (1 480,808 млн гривен) и в Днепропетровской области (1 346,348 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (1 571,245 млн гривен), Днепропетровской (1 424,031 млн гривен) и Киевской (1 339,204 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Днепропетровской (592,699 млн гривен), Донецкой (322,131 млн гривен) областях и в Киеве (610,960 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в июле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 3,3%, или на 841 млн гривен до 24 427,6 млн гривен по сравнению с июнем.
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