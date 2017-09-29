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Минфин планирует запустить автоматический обмен информацией между фискальными органами с 2020 года
11:47 29.09.2017 |
Министерство финансов планирует с 2020 года начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту (Common Reporting Standard), разработанному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и одобренному G20.
Как сообщает Минфин на своем сайте, вопрос присоединения Украины к автоматической системе обмена информацией между фискальными органами стал предметом обсуждения на встрече министра финансов Александра Данилюка с представителями ОЭСР.
Первый обмен налоговой информацией произойдет по результатам 2019 года, отмечает Минфин.
"Такая дата является вполне реалистичной. Мы понимаем, что до того времени нужно внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты конфиденциальности и безопасности полученных данных", - цитирует пресс-служба министра финансов.
Также в ходе встречи стороны обговорили имплементацию плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) - плана мер по противодействию размывания налоговой базы и выведения прибыли из-под налогообложения, уточняет Минфин.
По словам А.Данилюка, с визита ОЭСР началась первая совместная программа по внедрению международных стандартов по обмену информацией и мер BEPS.
Украина присоединилась к Глобальному форуму по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей в рамках ОЭСР в 2013 году, напоминает Министерство финансов.
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