С начала работы системы мониторинга количество остановленных налоговых накладных сократилось до 0,37% от общего количества, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что с начала работы системы мониторинга и корректировки рисков (СМКОР) количество остановленных налоговых накладных сократилось до 0,37% от общего количества накладных, которые были зарегистрированы в системе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

Исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан во время заседания общественного совета при ГФС заявил, что работа системы мониторинга рисков позволила значительно увеличить поступления по налогу на добавленную стоимость в бюджет.

По его словам, запуск СМКОР позволил перекрыть ряд лазеек, которые использовались для создания фиктивного налогового кредита.

"Благодаря работе системы мониторинга уплата налога на добавленную стоимость существенно увеличилась. Средства, которые ранее находились "в тени", сегодня поступают в бюджет. Об этом свидетельствует динамика сборов по налогу на добавленную стоимость", - отметил Продан.

Всего с начала работы системы мониторинга рисков и блокировки накладных в Едином реестре налоговых накладных зарегистрировано более 59 млн налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму НДС почти 332,6 млрд гривен.

За период работы СМКОР остановлена регистрация 216,8 тыс. налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму 3,6 млрд гривен.

Удельный вес заблокированных налоговых накладных сегодня составляет 0,37% от общего количества налоговых накладных/расчетов корректировки, которые регистрировались.

По состоянию на 28 сентября текущего года комиссией ГФС принято к рассмотрению почти 148,4 тыс. сообщений с подтверждением реальности проведенных операций по остановленным налоговым накладным от 10 тыс. плательщиков.

Сообщается, что по результатам рассмотрения уже принято решение по 137,8 тыс. документов.

Так, положительные решения вынесены по более 98,3 тыс. налоговых накладных, отказано в регистрации - 39,5 тыс.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа Министерство финансов инициировало автоматическую регистрацию заблокированных налоговых накладных на возмещение НДС в том случае, если Государственная фискальная служба не приняла по ним решения в течение 5 дней.

Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров.

В начале сентября ГФС сообщила, что количество остановленных налоговых накладных составило 0,5% от общего количества накладных, которые были зарегистрированы в системе.