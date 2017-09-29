Цены на газ в этом году не повысятся, - Розенко

Вице-премьер министр Украины Павел Розенко завил, что цены на газ в этом году не повысятся. Об этом вице-премьер завил в эфире "5 канала".

"В этом году цены на газ не повысятся, так что нет оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Очень важно, чтобы местные органы власти не допускали необоснованные повышений цен на эти услуги", - сказал Розенко.





Кроме того, вице-премьер министр рассказал о нововведениях в системе субсидирования.

"Никаких революций в системе начисления и назначения субсидий не произойдет. Мы оптимизируем систему и делаем ее проще для людей. Я бы не говорил о новом порядке. Мы ввели возможности для подачи заявлений на субсидии в электронном виде, например. Как и в прошлом году, в начале октября идет назначения субсидий на новый летний срок", - сказал Розенко.

Он добавил, что переназначения субсидий тем людям, которые есть в системе, происходит автоматически, им не надо стоять в очереди. Все управление соцзащиты должны сделать автоматическим. Кроме того, любые изменения в финансовом состоянии семьи тоже отслеживается в автоматическом режиме.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что цена на газ для населения будет снижена.