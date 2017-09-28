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Реальная зарплата в Украине в августе 2017г возросла на 17,2% - Госстат
18:01 28.09.2017 |
Реальная заработная плата в Украине в августе 2017 года увеличилась на 17,2% по сравнению с августом 2016 года, по сравнению с июлем-2017 - снизилась на 3,0%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе уменьшилась на 3,1% по сравнению с июлем-2017, в годовом измерении - увеличилась на 36,8%, составив 7114 грн, тогда как в июле - 7339 грн, июне - 7360 грн, мае - 6840 грн, апреле - 6659 грн, марте - 6752 грн, феврале - 6209 грн, январе - 6008 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе текущего года по сравнению с августом 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 47,7%), Ивано-Франковской (на 46,6%), Черкасской (на 46,1%) Закарпатской и Хмельницкой (на 45,7%), Кировоградской (на 45%), Сумской (на 44,6%), Винницкой (на 44,5%), Черновицкой и Житомирской (на 42,6%), Волынской (на 41,9%), Черниговской (на 41,7%), Львовской (на 40,0%) областях, в Киеве - на 29,0%.
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 31,5% и 29,3% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве -11073 грн, самый низкий - в Черновицкой области - 5574 грн.
В августе 2017 гола по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года зарплата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 59,5%); образовании (на 49,5%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 46,7%); здравоохранении (на 43,1%); в сфере временного размещения и организации питания (на 42,4%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 40,2%); в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 36,7%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 34,7%); в промышленности (на 31,4%); строительстве (на 30,2%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 29,6%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 29,1%); информации и телекоммуникаций (на 26,5%); финансовой и страховой деятельности (на 19,9%).
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