Пенсионная реформа является ключевым условием для получения следующего транша МВФ, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк отмечает, что пенсионная реформа является ключевым условием для получения следующего транша Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", передают Українські Новини.

"Ключевое условие для получения следующего транша - это принятие пенсионной реформы. Мы делаем реформу не для МВФ, а для граждан", - сказал министр.

По его словам, принятие пенсионной реформы также необходимо для улучшения инвестиционной привлекательности страны.

"Сейчас нет рисков неполучения транша в течение месяца или трех. Мы можем продержаться без этих средств и месяц, и два, и три. Вопрос не в этом. Нам нужна пенсионная реформа, это необходимый символ, который более важен, чем деньги", - сказал Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, ранее Данилюк заявил, что ожидает принятия Верховной Радой пенсионной реформой на следующей неделе, 3-6 октября.

Рада отказалась работать в четверг без перерыва между утренним и вечерним заседанием с 14:00 до 16:00 и до полного рассмотрения законопроекта об урегулировании деятельности нового Верховного Суда и законопроекта №6614 о пенсионной реформе во втором чтении.

Согласно календарному плану сессии, следующая пленарная неделя состоится 3-6 октября.

Ранее Гройсман заявлял, что рассчитывал на поддержку Радой пенсионной реформы 21 сентября.