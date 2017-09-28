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Пенсионная реформа является ключевым условием для получения следующего транша МВФ, - Данилюк
14:19 28.09.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк отмечает, что пенсионная реформа является ключевым условием для получения следующего транша Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", передают Українські Новини.
"Ключевое условие для получения следующего транша - это принятие пенсионной реформы. Мы делаем реформу не для МВФ, а для граждан", - сказал министр.
По его словам, принятие пенсионной реформы также необходимо для улучшения инвестиционной привлекательности страны.
"Сейчас нет рисков неполучения транша в течение месяца или трех. Мы можем продержаться без этих средств и месяц, и два, и три. Вопрос не в этом. Нам нужна пенсионная реформа, это необходимый символ, который более важен, чем деньги", - сказал Данилюк.
Как сообщали Українські Новини, ранее Данилюк заявил, что ожидает принятия Верховной Радой пенсионной реформой на следующей неделе, 3-6 октября.
Рада отказалась работать в четверг без перерыва между утренним и вечерним заседанием с 14:00 до 16:00 и до полного рассмотрения законопроекта об урегулировании деятельности нового Верховного Суда и законопроекта №6614 о пенсионной реформе во втором чтении.
Согласно календарному плану сессии, следующая пленарная неделя состоится 3-6 октября.
Ранее Гройсман заявлял, что рассчитывал на поддержку Радой пенсионной реформы 21 сентября.
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