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Данилюк допускает предварительное создание Службы финрасследований без принятия закона
Министр финансов Александр Данилюк допускает предварительное создание Службы финансовых расследований без принятия закона.
Об этом он заявил в ходе круглого стола в четверг, передают Українські Новини.
"Я не думаю, что на это пойдут, но я готов инициировать. По крайней мере, обсудить это с премьер-министром", - сказал министр.
По этому примеру в свое время была создана Национальная полиция, работавшая сначала в Киеве, а потом только Верховная Рада приняла необходимые законы для ее работы.
Александр Данилюк также считает потерей времени возможную разработку депутатами комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о Службе финансовых расследований.
По его словам, законопроект Минфина предусматривает создание независимого органа - Службы финрасследований.
Он напомнил, что в службу будут входить 3-3,5 тыс. человек.
Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года по причине технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.
В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании финансовой полиции.
Законопроект предусматривает смену силового подхода работы данного органа на аналитический, а также сокращение его штата с 15 000 до 2 500 человек.
Также будут прописаны принципы невмешательства в работу честного бизнеса, обновления персонала в ходе проведения прозрачного конкурса и создания независимой отборочной комиссии, при этом представители силового блока будут составлять не более 25% от общего штата, а размер заработной платы работников уменьшит риск коррупции и даст возможность привлечь лучшие кадры.
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