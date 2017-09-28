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Минфин снял риск дефолта Украины в 2019 размещением еврооблигаций, - Данилюк
13:42 28.09.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк отмечает, что Минфин снял риск дефолта Украины в 2019 путем размещения еврооблигаций на 3 млрд долларов.
Об этом он заявил в ходе круглого стола в четверг, передают Українські Новини.
"Смотрите, я профессиональный министр финансов. И я как министр финансов могу сказать: возврат на внешние рынки займов снял риск дефолта в 2019 году", - сообщил министр.
Он также отметил, что этот выход на внешние рынки был предусмотрен программой МВФ.
Как сообщали Українські Новини, 18 сентября Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.
Данная сделка является первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.
Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.
В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.
В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.
Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов.
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