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Минфин Украины утвердил 10 первоочередных инициатив по реформе ГФС на ближайшие 2 месяца
11:19 28.09.2017 |
В ходе комплексной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) Министерство финансов утвердило 10 приоритетных задач на ближайшие два месяца, среди которых, в частности, сегментация и приоритизация налоговых должников, сообщило Министерство финансов на своем сайте.
"Мы, в первую очередь, будем совершенствовать сервисы и максимально расширять функционал электронного кабинета плательщика, чтобы люди почувствовали разницу во взаимодействии с ГФС", - цитирует пресс-служба министра финансов Александра Данилюка.
После аудита IT-структуры ведомства Минфин определил для немедленного внедрения также такие задачи как автоматизация камеральных проверок, разработка стратегии дорожной карты повышения уровня добровольной уплаты налогов.
Соответствующее решения приняты на заседании комитета управления Проекта комплексной реформы службы, сообщает Минфин.
Кроме этого, Государственная фискальная служба намерена перевести максимальное количество услуг в онлайн-режим и нарастить возможности call-центра. Отдельно ведомство отмечает приоритет по усовершенствованию рисковой модели налоговых проверок.
Среди первоочередных шагов по реформе ГФС также отмечается исследовать, удовлетворены ли сотрудники условиями работы и культурой организации. При этом планируется разработать систему нематериальной мотивации сотрудников и пересмотреть их региональное распределение.
Как сообщалось, Минфин заявил о запуске комплексной реформы ГФС в конце июня 2017 года. В трехуровневой структуре проекта на первом уровне внедрения реформы находится наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов.
На втором уровне - комитет управления, в который входят министр финансов с госсекретарем, глава ГФС с заместителем и менеджер проекта. На третьем уровне находится группа внедрения реформы в составе представителей Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты. Эта группа должна работать над практическим внедрением изменений, в частности, в аудите, сервисной службе, по части соблюдения законодательства и налаживания внутренних процессов ГФС.
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