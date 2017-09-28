Долг по возмещению НДС сократился до 932 млн грн - ГФС

Долг по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) сократился с 15,3 млрд грн - по состоянию на 1 апреля - до 932 млн грн на 1 сентября благодаря запуску системы автоматического возмещения НДС, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

"Если на начало апреля - на момент запуска системы автоматического возмещения налога на добавленную стоимость - общая задолженность составила 15,3 млрд грн, то в первый месяц работы электронного режима этот показатель сократился на 11,5 млрд грн - до 3,8 млрд грн. На 26 сентября долг по возмещению НДС составил 932 млн грн", - цитирует пресс-служба ГФС М.Продана в среду.

Как отмечает ГФС, 756,9 млн грн из существующей суммы задолженности - это долги, по которым есть обжалования, 121 млн грн - это сумма, по которой есть возражения правоохранительных органов.

"Мы проводим инвентаризацию задолженности по суммам, обращаемся к коллегам из других органов власти для выяснения ситуации с этими заблокированными средствами", - уведомил М.Продан.

Как сообщалось, 1 апреля 2017 года Министерство финансов запустило электронный реестр возмещения НДС, где каждый предприниматель может в онлайн-режиме проверить, на каком этапе находится его платеж. Новый единый реестр делает невозможными наиболее распространенные правонарушения относительно суммы возмещения, времени и хронологии, утверждал Минфин.

На 1 сентября задолженность по возмещению НДС составляла 971 млн грн.

Ранее ГФС заявляла о намерении погасить все задолженности по возмещению НДС до конца текущего года.