Задолженность по выплате зарплаты в Украине в августе уменьшилась на 1,7% - Госстат

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в августе 2017 года сократилась на 1,7%, с начала года - выросла на 30,4% и на 1 сентября 2017 года составила 2,336 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, в августе сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 6,2% и на 1 сентября текущего года составила 1,231 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Запорожской (на 53,9%), Ивано-Франковской (на 34,9%), Сумской (на 18,9%), Тернопольской (на 13,2%), Кировоградской (на 9,7%), Херсонской (на 8,6%), Черновицкой (на 6,0%), Полтавской (на 4,8%), Хмельницкой (на 2,3%), Николаевской (на 2,0%), Харьковской (на 1,9%), Черниговской (на 1,4%), областях и г.Киеве (на 0,2%)

При этом задолженность по зарплате в августе сократилась в Закарпатской (на 20,4%), Донецкой (на 15,6%), Черкасской (на 13,6%), Винницкой (на 2,1%), Луганской (на 2,0%), Волынской (на 1,5%), Ривненской, Львовской и Днепропетровской (на 0,9%), Одесской (на 0,5%), Киевской (на 1,0%) областях.

К началу сентября более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,3%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (27,4%), Луганской (15,2%) и Сумской (8,4%) областях.

В августе-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере здравоохранении - на 63,9% (до 23,7 млн грн), государственного управления и обороны; обязательном социальном страховании - на 19,5% (4,96 млн грн), информации и телекоммуникаций - на 7,1% (до 5,2 млн грн), оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств на 8,0% (до 15,3 млн грн), временного размещения и организации питания - на 3,0% (до 2,1 млн грн);

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере искусства, спорта и развлечений на 27,3% (до 1,3 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 13,3% (до 8,1 млн грн), образовании - на 7,7% (до7,6 млн грн), операции с недвижимым имуществом - на 3,3% (до 49,3 млн грн), промышленности - на 2,3% (до 1,8 млрд грн), сфере финансовой и страховой деятельности - на 1,2% (до 18,1 млн грн), транспорта, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности - на 0,7% (до 187,3 млн грн),

Официальный курс на 27 сентября - 26,383461грн./$1.