Поставщикам коммунальных услуг монетизируют субсидии - правительство

Правительственный проект постановления о монетизации льгот и субсидий на уровне поставщиков коммунальных услуг финализирован и вынесен на общественное обсуждение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает пресс-служба правительства.

"Это серьезный шаг вперед, который отменит систему клиринговых расчетов и обеспечит расчет с поставщиками коммунальных услуг живыми деньгами с их целевым использованием. 26 лет эта проблематика была в Украине, и наконец-то правительство предложило свое видение решения этой ситуации", - отметил Кистион.

Согласно сообщению, ожидается, что процесс монетизации льгот и субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства будет запущен с 1 января 2018 года после обсуждения проекта решения с общественностью, местными властями и представителями рынка.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщал, что первый этап монетизации льгот и жилищных субсидий, который предусматривает введение денежного вместо клирингового расчета на уровне предприятий теплокоммунэнерго, возможен в 2017 году, а полная монетизация субсидий для бытовых потребителей - только через несколько лет.

Напомним, весной Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы на уровне поставщиков услуг для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с НАК "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.

В документе отмечается, что власти Украины также будут и дальше работать в направлении монетизации коммунальных субсидий на уровне домохозяйств для повышения эффективности использования энергии. При этом сроков монетизации субсидий на уровне потребителей коммунальных услуг не указано.