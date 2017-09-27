Украина в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEO поднялась на 81-е место

Украина, за два предыдущих года потерявшая суммарно девять позиций в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ), за минувший год отыграла четыре позиции и поднялась на 81-е место из 137 стран.

Украине удалось улучшить свои показатели в таких сферах, как развитие финансовых рынков (со 130-го на 120-е место), институциональное развитие (со 129-го на 118-е место), макроэкономическая ситуация (со 128-го на 121-е место).

Выросли также позиции страны по критериям эффективность рынка товаров (со 108-го на 101-е место) и уровень развития бизнеса (с 98-го на 90-е место), однако по сравнению с другими участниками рейтинга они остаются относительно низкими.

В то же время в сферах, где ранее позиции Украины были высоки, зафиксирован некоторый регресс: по наличию в стране инженеров и ученых (с 33-го на 35-е место), инновации (с 52-го на 61-е место), а по здравоохранению и объему внутреннего рынка страна сохранила прежние позиции (соответственно 53-е и 47-е места).

Согласно результатам опроса, основным фактором, который препятствуют работе бизнеса в Украине, являются инфляция - 16,3 балла (из 100 для всех), хотя год назад с показателем в 11,9 инфляция была лишь третьей в списке барьеров.

Следом идет прошлогодний лидер коррупция (13,9 против 14 год назад), политическая нестабильность (12,1 против 13,2), налоговые ставки (9,7 против 7,3) и налоговое регулирование (9,4 против 6,8), нестабильность государственной политики (8,9 против 8,%), доступ к финансированию (7 против 11,2) и неэффективность государственной бюрократии (6,9 против 11,4). WEF поясняет, что экспертов просили назвать по пять основных проблемных факторов и проранжировать их в пределах от 1 до 5.

Как сообщалось, в 2012 году Украина в GCI была 73-й из 144 стран, в 2013 провалилась на 84-ую позицию из 148 стран, после революция достоинства поднялась сразу на 76-ое место из 144 стран, однако затем откатилась 79-ую позицию из 140 стран, а в 2016 году - на 85-ую из 138.

Из ближайших соседей у Польши 39 место (минус 3 позиций), России - 38 место (+5), Румынии - 68 (минус 6 позиций), Словакии - 59 (+6), Венгрии - 60 (+9), Молдовы - 89 (+11) (Белоруссия отсутствует в рейтинге).

Девятый год подряд рейтинг возглавляет Швейцария. В пятерке лидеров, состав которой за год не изменился, США, Сингапур, Нидерланды и Германия, хотя США обогнали Сингапур и заняли второе место.

Гонконг с девятого поднялся на шестую позицию, Швеция и Великобритания опустились соответственно на седьмое и восьмую, а Япония и Финляндия как и год назад замкнули десятку лучших.

Всего в рейтинге указано 137 стран. Определяя конкурентоспособность как набор институтов, политических мер и факторов, определяющих уровень производительности страны, ВЭФ рассчитывает рейтинг на основе комбинации общедоступных и собственных специализированных данных по 12 измерениям - слагаемых конкурентоспособности, которые совместно представляют собой всеобъемлющую оценку конкурентоспособности экономики.