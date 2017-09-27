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Кабмин увеличил минимальный размер алиментов с 30% до 50% прожиточного минимума ребенка
13:45 27.09.2017 |
Кабинет Министров увеличил минимальный размер алиментов на одного ребенка с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства, передают Українські Новини.
Согласно решению, размер алиментов должен быть достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка, но не менее 50% его прожиточного минимума.
Кроме того, документом предусмотрено, что в случае подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения назначать такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.
Выплата средств одноразовой части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня.
Как сообщали Українські Новини, в мае 2016 года Верховная Рада включила алименты в список объектов индексации.
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