Украина должна дать четкий сигнал о готовности внедрять требуемые МВФ реформы - инвестбанкиры

Инвесторы ожидают от Украины четкого сигнала о готовности и далее внедрять требуемые Международным валютным фондом (МВФ) реформы, отметили участники ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU 21-22 сентября.

"Украина рассчитывает привлечь у МВФ $2 млрд, но есть некоторая неопределенность относительно времени получения этого кредитного транша, поскольку до настоящего времени нет четких заявлений властей о готовности выполнять соглашения с Фондом и, в частности, о повышении тарифов на газ", - сказал стратег Nomura Сергей Волобоев.

По оценкам эксперта, в целом макроэкономические показатели Украины являются неплохими, но недостаточными, чтобы говорить об устойчивости экономики в долгосрочном плане.

"Украине нужны более существенные темпы роста ВВП, причем основанные на реформах", - подчеркнул С.Волобоев.

Он также отметил, что окно для дальнейших реформ не очень широкое, учитывая предстоящие в 2019 году выборы.

Аналитик инвестбанка Morgan Stanley Алина Слюсарчук отметила, что власти Украины ранее неоднократно приятно удивляли, принимая очень непопулярные решения.

В то же время, добавила она, были и поводы для огорчения, что и заставляет инвесторов внимательно следить за происходящим в стране и, в частности, за заявлениями властей о готовности выполнять требования МВФ.

"Украине удалось достичь стабильности и это хорошо, но теперь необходимо перейти к росту. Стабилизация монетарной и фискальной политики, все это мы видели и в других странах, как и то, что в некоторых из них на этом все и останавливалось. Для достижения устойчивого роста необходимо внедрять глубокие структурные реформы", - сказала она.

Эксперт при этом менее пессимистична, чем предыдущий спикер, относительно влияния на политику властей предстоящих в 2019 году выборов.

"Многие из требуемых МВФ реформ являются весьма популярными, в том числе борьба с коррупцией, приватизация, поэтому предстоящие выборы не являются помехой. Дальнейшие действия властей, скорее, зависят от соответствующего волевого решения", - подчеркнула эксперт.

По словам главного экономиста по России и СНГ инвестбанка Merrill Lynch Владимира Осаковского, оптимизм инвесторов, покупающих еврооблигации Украины, основывается, преимущественно, на ожидании выполнении властями требуемых МВФ реформ.

"В случае выполнения программы, доходность суверенных еврооблигаций будет соответствовать стоимости заимствования развитых стран - 3-4% годовых, не более 5% годовых", отметил он.

В то же время, добавил В.Осаковский, взгляд в прошлое Украины показывает, что политическая воля со временем ослабевает. "Я думаю, что ближайшие недели покажут настроения властей относительно внедрения дальнейших реформ ", - сказал эксперт.

