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У Корчак автоматизируют проверку и сортировку е-деклараций
19:45 26.09.2017 |
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции презентовали систему проведения логического и арифметического контроля представленных деклараций.
Об этом передает Depo.ua со ссылкой на НАПК.
"Система на основании соответствующих правил и весовых коэффициентов проводит логический и арифметический контроль и вычисляет показатель рейтинга риска декларации (согласно Порядку проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), а также сортирует декларации соответствующим образом", - объясняет агентство.
Технические возможности системы обеспечат ускорение процесса проверки деклараций, включая периоды наивысшей активности субъектов декларирования.
Пока систему тестируют.
Рабочую группу образовали для выполнения плана мероприятий по модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".
В состав рабочей группы под председательством руководителя аппарата входят представители структурных подразделений НАПК, эксперты информационных технологий, общественности, напоминает ведомство.
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