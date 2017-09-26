В августе потребление бензинов и ДТ выросло на 5%, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2017 г. составило 667 тыс. т, что на 5% (на 32 тыс. т) больше результата августа прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Главным фактором роста остается промышленное потребление ДТ, которое в августе увеличилось на 10,2% до 370 тыс. т. Промпотребление бензинов также показало рост (+7%), составив 49,6 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в августе увеличилась на 2,8% (на 2,9 тыс. т) до 105,3 тыс. т, бензинов же снизилась на 5,5% (на 8,3 тыс. т) до 142,1 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 2,6% - до 191,7 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 8,5% - до 475,3 тыс. т.

За 8 месяцев этого года общее потребление бензина и ДТ выросло на 2,5% до 4,41 млн т: потребление ДТ увеличилось на 7,6% до 3,083 млн т, бензина - упало на 7,8% до 1,328 млн т.

Как сообщал enkorr, баланс рынка бензинов и дизтоплива в январе-августе 2017 г. составил 5,071 млн. т. Это на 0,7% больше, чем в январе-августе 2016 г.

Напомним, суммарное потребление топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше 2015 г.