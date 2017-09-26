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Начисленные штрафные санкции в сфере наличного оборота увеличились на 35% до 272,7 млн гривен за 8 месяцев, - ГФС
17:18 26.09.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что за 8 месяцев текущего года начисленные штрафные санкции в сфере наличного оборота увеличились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 272,7 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
По данным ГФС, с целью усовершенствования организации контроля проведения расчетных операций разработан перечень критериев отбора для проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере наличного обращения.
Критерии разделены на 3 степени риска: высокий, средний и незначительный.
Отмечается, что все фактические проверки в 2016-2017 годах организованы с помощью разработанных критериев.
Больше всего сработали следующие риски: наличие систематических нарушений Налогового кодекса, законодательства, положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине и другое; сумма выручки хозяйственного объекта существенно меньше по сравнению с суммой выручки других объектов субъектов хозяйствования, работающих на одной территории и занимающихся одинаковым видом деятельности и имеющие одинаковые условия для получения дохода, а также информация от правоохранительных органов, органов государственной власти и граждан о нарушениях требований законодательства на хозобъекте предприятия.
Кроме того, использование критериев отбора для проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере наличного обращения, является эффективным инструментом для отбора к проверке налогоплательщиков по соблюдению требований действующего законодательства при проведении расчетных операций.
ГФС обращает внимание руководителей субъектов хозяйствования на обязательность соблюдения требований действующего законодательства Украины при проведении наличных расчетов за реализованные товары (предоставленные услуги) и других операций с наличными.
Как сообщали Українські Новини, за 1-е полугодие 2017 года ГФС выявила 0,9 тыс. наемных рабочих, которые работали неофициально.
В сентябре ГФС в ходе проверки субъектов хозяйствования выявила 2,5 тыс. работников, работавших неофициально, с начала текущего года.
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