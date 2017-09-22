Данилюк рассказал о причинах провала приватизации

Приватизация государственных предприятий провалилась из-за неправильной тактики и невозможности Фонда государственного имущества (ФГИ) организовать их продажу. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "5 канала".

"Во-первых, мы выбрали неправильную тактику, мы подавали только одно предприятие, это априори было неправильно. Во-вторых, у нас Фонд государственного имущества просто не в состоянии продавать, он потерял эту возможность как структура", - заявил Данилюк.

Министр отметил, что ФГИ много лет занимается "чем угодно, только не приватизацией", поэтому не знает, как ее провести.

По словам Данилюка, третья причина провала приватизации заключается в том, что сейчас Украина не имеет из чего сформировать предложение с предприятий, которые готова выставить на продажу. Для того, чтобы решить эту проблему, по мнению министра, необходимо прежде всего снять запрет на продажу предприятий, не подлежащих приватизации.

Напомним, Министерство финансов заложило в законопроект о государственном бюджете на 2018 год 22 млрд гривен поступлений от приватизации госимущества.